Представители компании Porsche в США рассказали о продажах своих автомобилей за прошлый год. Так, компания Porsche рассказала о рекордных продажах в США.

В прошлом году на американском рынке было реализовано 55 420 новых автомобилей, что превысило показатель прошлого года, а объёмы продажи стали рекордными для компании на этом рынке.

Чаще всего американцы приобретали кроссовер Porsche Macan, который был реализован в количестве 21 429 единиц.

Годом ранее результат продаж модели составил 19 322 ед. Второй самой востребованной моделью бренда в США стал другой кроссовер — Porsche Cayenne с результатом 13 203 реализованных ед.

В тройке лидеров расположился спорткар Porsche 911, который разошелся тиражом в количестве 6 731 ед.