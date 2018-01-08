Представители компании Porsche в США рассказали о продажах своих автомобилей за прошлый год. Так, компания Porsche рассказала о рекордных продажах в США.
Компания Porsche рассказала о рекордных продажах в США
08.01.2018 14:10
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В прошлом году на американском рынке было реализовано 55 420 новых автомобилей, что превысило показатель прошлого года, а объёмы продажи стали рекордными для компании на этом рынке.
Чаще всего американцы приобретали кроссовер Porsche Macan, который был реализован в количестве 21 429 единиц.
Годом ранее результат продаж модели составил 19 322 ед. Второй самой востребованной моделью бренда в США стал другой кроссовер — Porsche Cayenne с результатом 13 203 реализованных ед.
В тройке лидеров расположился спорткар Porsche 911, который разошелся тиражом в количестве 6 731 ед.
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