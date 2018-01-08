Из-за подушек безопасности Takata отзовут ещё 3,3 млн авто

Отзывные компании, причиной которых являются подушки безопасности производителя Takata, проходят уже на протяжении нескольких лет. И если последнее время практически не сообщалось о проведении сервисных кампаний по этой причине, то начало 2018 года стало продолжением серии отзывов.

Из-за подушек Takata отзывают еще порядка 3,3 млн авто по всему миру. Уже известно о 20 погибших в результате взрывов подушек производителя Takata, а также от них пострадали еще минимум 180 человек.

Новый отзыв затронет автомобили следующих компаний: Honda, Toyota, Audi, BMW, Daimler Vans, Fiat Chrysler, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru и Tesla.

В первую очередь замене подлежат фронтальные подушки безопасности, установленные в автомобили, выпущенные в 2009, 2010 и 2013 годах.

Опасность подушек Takata заключается в использовании в них нитрата аммония, который становится опасным в случае эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или температуры воздуха.

В итоге, содержащийся в металлическом контейнере нитрат аммония начинает активно сгорать и разрывает контейнер, обломки которого и летят при срабатывании подушки в водителя и пассажиров.