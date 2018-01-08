Работа эвакуаторов

В среде автомобилистов эвакуатор не самый популярный вид специальной техники. Тем не менее, применять его приходится в случаях, если автомобиль невозможно переместить другим способом.

Виды эвакуаторов

В зависимости от типа автомобиля и конкретной ситуации, требующей срочного перемещения транспортного средства, эвакуаторы подразделяются на несколько видов.

с лебедкой

с платформой сдвижной

с погрузкой частичной

с гидроманипулятором

грузовой

Надо отметить, что при выборе эвакуатора, прежде всего, рассматривается вопрос целесообразности. Например, грузовой эвакуатор в Симферополе применяют для крупногабаритного грузового транспорта.

Как происходит эвакуация авто

Водителя эвакуатора обязательно сопровождают сотрудники ГИБДД, которые обязаны составить протокол в присутствии понятых. Присутствие водителя желательно, но не обязательно. После опечатывания авто путем опломбирования бензобака, капота, всех дверей его фотографируют и погружают на эвакуатор. После фиксации авто на платформе эвакуатора его перевозят на штрафстоянку. Эвакуируемый автомобиль нельзя поцарапать или допустить иные дополнительные повреждения.

Кто вправе вызвать эвакуатор

Водитель любого транспортного средства, в случае блокирования припаркованным в ненадлежащем месте автомобилем проезда или его поломки, которую невозможно быстро устранить самому владельцу. Обычно автомобилисты, оставляя свой автомобиль не на парковке, на всякий случай оставляют номер мобильного телефона на лобовом стекле. Если телефона нет, или хозяин авто медлит, то каждый вправе вызвать эвакуатор. Кроме того, эвакуаторы вызывают сотрудники полиции при существенном нарушении правил дорожного движения, фиксировании состояния алкогольного опьянения, либо аварии.

Когда машину вправе отправить на штрафстоянку

Несколько правил, предусмотренных законом, когда эвакуируют автомобиль:

за рулем водитель без прав

водитель пьян

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование

неисправность транспортного средства

управление авто без номеров

Когда нельзя эвакуировать машину

Нюансы помогают автовладельцам отстаивать свои права. Авто не эвакуируют:

в случае нахождения в салоне человека или животного

если вывернуты колеса и это препятствует фиксации авто

когда водитель успел вернуться и убрать авто к началу эвакуации

если водитель смог отремонтировать авто на месте и не мешает движению транспорта

Таким образом, лучше не допускать ситуации, влекущей эвакуацию авто. Но даже, если случилось необходимо знать свои права.