Компания «УАЗ» подняла цены на ряд своих автомобилей‍

Ульяновский автомобильный завод с начала 2018 года переписал ценники на ряд своих автомобилей в России. Так, с первого января этого года подорожал внедорожник УАЗ Патриот, а также несколько коммерческих автомобилей.

Так, в дилерских центрах УАЗа внедорожник УАЗ Патриот стал дороже на пятьдесят тысяч рублей и теперь стоимость автомобиля в исполнении «Оптимум» составляет 789 000 рублей.

Топовая версия внедорожника обойдется по цене от 969 000 рублей. При этом в минимальной комплектации ценник остался прежним и составляет 699 000 рублей.

Коммерческие автомобили «Профи» и «Карго» стали дороже на двадцать тысяч рублей, а вот автомобили «Хантер» и «Пикап» изменение цен не затронуло.