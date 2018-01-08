Житель Карелии из пластиковых труб построил вездеход

Российский конструктор Алексей Соловьев создал вездеход PTZavr с мотором от Daewoo Matiz и гусеницами из пластиковых труб.

История о PTZavr началась в 2012 году, когда Алексею нужно было создать вездеход, который можно перевозить в фургоне Фиат Дукато, а также чтобы он мог расчищать снег и передвигаться в лесу.

Задание было не из легких, но мастеру удалось создать всепроходца, который может и застрявшую машину вытащить, и по болоту пройти.

Вездеход PTZavr способен разгонятся до 35 км/ч по суше и до 7 км/ч по воде.

Колесная формула PTZavr — 6Х6. Длина вездехода всего 3,1 метра, а ширина — 1,4 метра. Масса ТС 1200 кг.

Колеса для вездехода взяли от квадроцикла 27х12х12 и на них еще можно нацепить гусеницы, которые были сделаны из пластиковых полипропиленовых труб.

За счёт этого они получились легкие и крепкие и за весь период они ни разу не лопнули и не оборвались. Также для PTZavr предусмотрели лебедку и откидные понтоны, наполненные пенопластом.