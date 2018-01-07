BMW в 2018 году выпустит новый электромобиль i3s‍

В 2018 году стартуют продажи спортивной версии BMW i3S.

В отличие от классической BMW i3 модель с приставкой S будет предложена с модернизированным передним и задним бамперами, светодиодными дневными ходовыми огнями, а также цветовой гаммой с новыми двумя вариантами окраса кузова — Melbourne Red и Imperial Blue.

Спортивная версия с приставкой к названию S будет отличаться спортивной подвеской, колёсными дисками размером 20 дюймов, уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и расширителями колесных арок.

Силовая установка электрокара BMW i3S способна генерировать 184 лошадиных силы, а это позволит «зеленому» автомобилю совершать разгон от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды.

При желании клиенту предложат в качестве опции дополнительно бензиновый двигатель мощностью 38 л.с., который будет работать исключительно для подзарядки аккумулятора.

Благодаря такой опции запас хода автомобиля увеличится на 150 км. Ориентировочная стоимость BMW i3S будет 49 тысяч долларов.