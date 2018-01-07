После тестирования Toyota Camry XSE V-6 автоэксперты отметили, что 3,5-литровый мотор модели очень «прожорлив» и уступает по характеристикам свои конкурентам.
Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 2018 за высокий расход топлива
07.01.2018 21:39
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Новое поколение Camry на рынке США оценивается от $29 895, максимальная комплектация, которая как раз и была протестирована стоит $38 059.
Эксперты издания «Car and driver» после продолжительных тестов популярного бизнес-седана Camry вынесли свой вердикт.
В целом новая Camry им очень понравилась, за исключением мотора, который значительно уступает турбированным современным ДВС.
У того же Honda Accord (ближайший конкурент Camry), установлен 2,0-литровый турбомотор который значительно динамичней и более экономичен.
Напомним, что новая Camry доберется и до России. По предварительной информации, новое поколение седана доберется до российского рынка во втором квартале 2018 года.
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