Эксперты раскритиковали Toyota Camry XSE V-6 2018 за высокий расход топлива‍

После тестирования Toyota Camry XSE V-6 автоэксперты отметили, что 3,5-литровый мотор модели очень «прожорлив» и уступает по характеристикам свои конкурентам.

Новое поколение Camry на рынке США оценивается от $29 895, максимальная комплектация, которая как раз и была протестирована стоит $38 059.

Эксперты издания «Car and driver» после продолжительных тестов популярного бизнес-седана Camry вынесли свой вердикт.

В целом новая Camry им очень понравилась, за исключением мотора, который значительно уступает турбированным современным ДВС.

У того же Honda Accord (ближайший конкурент Camry), установлен 2,0-литровый турбомотор который значительно динамичней и более экономичен.

Напомним, что новая Camry доберется и до России. По предварительной информации, новое поколение седана доберется до российского рынка во втором квартале 2018 года.