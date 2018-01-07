Ferrari 488 GTO это условное название модели, а о её появлении стало известно изданию AutoGuide, которое ссылается на базу данных моделей Ferrari 2018 года. В этой базе появилось название 488 Special Series Coupe.
Ferrari в 2018 году представит хардкордную Ferrari 488 GTO
07.01.2018 14:01
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Предполагается, что новинка получит приставку к названию GTO, как это было с моделями Ferrari 599, 288 и 250.
Ожидается, что хардкордная Ferrari 488 GTO получит силовую установку, которая выдаст 700 лошадиных сил мощности.
Разгон до 100 км/ч будет осуществляться за 2,7 секунды. Официальная презентация новинки состоится в марте 2018 года и будет проходить в рамках автосалона в Женеве.
Конкурентами Ferrari 488 GTO называют Lamborghini Huracan Performante и Porsche 911 GT2 RS.
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