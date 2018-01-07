LADA Granta возглавила ТОП-5 лучших бюджетных хэтчбеков в России

На российском рынке самым лучшим бюджетным хэтчбеком был признан отечественный лифтбэк LADA Granta.

Эксперты издания «АвтоВзгляд» составили ТОП-5 самых лучших доступных «пятидверок» и на первое место они поставили российскую модель Granta, которую можно приобрести за 414 900 рублей.

Стоит отметить, что это единственный отечественный автомобиль, который к тому же самый дешевый в списке.

Далее следует лифтбэк Skoda Rapid, который уже обойдется от 628 000 рублей и это одна из самых популярных моделей в России.

Также лучшей «пятидверкой» была признана Skoda Octavia, стоимость которой вплотную подобралась к психологической отметке 1 млн рублей.

В базовой комплектации Octavia стоит от 964 000 рублей. В список еще попали Renault Sandero и KIA Cee’d. Стоимость этих моделей составляет от 499 000 и 824 900 рублей соответственно.