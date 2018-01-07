Aston Martin уже начал тестирование нового поколения Aston Martin Vanquish, правда автомобиль пока тестируется в виде тестового мула в кузове модели DB11, с которым он и разделит платформу. Между тем в Сети появились первые подробности об автомобиле.
Новое поколение Aston Martin Vanquish: первые подробности
07.01.2018 12:49
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Если текущее поколение Aston Martin Vanquish позиционировалось как роскошный автомобиль, то в новой генерации оно станет представителем спортивных спорткаров.
После смены поколений Aston Martin Vanquish должен стать самым лучшим в классе Grand Tourer.
В компании Aston Martin намерены вывести новое поколение модели уже в сентябре, а пока тестовый прототип тестируют на дорогах Великобритании.
В движение спорткар будет приводится 5,2-литровым двигателем V12, оснащенным турбонаддувом. Мощность силового агрегата превысит 600 л.с.
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