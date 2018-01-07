В Сети опубликованы первые рендеры нового пикапа RAM 1500‍

Не так много времени осталось до официальной премьеры нового пикапа Ram, которая пройдет в рамках ежегодного международного автосалона в Детройте в этом месяце. Ранее в Сети появлялась информация о модели, также были и шпионские фото новинки.

Между тем журналисты портала Колеса.ру решили подготовить рендерные изображения пикапа Ram, показав свое видение новинки.

Сейчас известно, что автомобиль станет на конвейер в 2018 году. В экстерьере нового Ram революционных изменений не произойдет и он по-прежнему будет узнаваем.

По некоторым данным в новом поколении пикапа будет предложена гибридная силовая установка, а также дизельный двигатель.