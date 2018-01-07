Плагин-гибридную версию‍ получит новый Mercedes-Benz C-Class

На автосалоне в Женеве будут представленны обновленные версии седана и универсала Mercedes-Benz C-Class и в них появятся новые гибридные силовые установки.

Сейчас немецкая компания тестирует эти модели и буквально на днях фотошпионы заметили эти новинки.

Также им удалось раздобыть информацию про новые моторы C-Class 2018 модельного года. В Женеве покажут Mercedes-Benz C200 EQ Boost, у которого будет двухлитровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор.

Еще к автосалону готовят дизельную гибридную силовую установку, которая будет устанавливаться в C400d EQ Power.

А вот в 2018 году гибридный Mercedes-Benz C350e исчезнет с продаж и его как раз заменит модель C400d EQ Power, мощность которой будет 316 л.с. Новая бензиновая установка модели C200 EQ Boost способна будет выдать 205 лошадиных сил.

