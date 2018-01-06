Компания Porsche рассказала о новинках для России в 2018 году

Компания Porsche также как и другие автопроизводители, представленные на российском рынке, готовит новинки в 2018 году. В прошлом году на российском рынке появилось немало новинок, в том числе и возобновились продажи автомобилей, которые ранее ушли с рынка в связи с ранней сложной экономической ситуацией.

При этом в этому году россиян ждет не меньше новинок. Так, в компании Porsche анонсировали выход нового поколения Porsche Cayenne.

Продажи автомобиля стартуют 15 января и об этом портал ТвоёАвто писал ранее. Также в этом месяце будут названы цены и на версии Cayenne S и Cayenne Turbo.

Еще для покупки на российском рынке станет доступен Porsche 911 Carrera T. Для автомобиля Porsche 911 Carrera T будет доступен 3,6-литровый турбированный двигатель с отдачей 370 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат семискоростную механику и 7-ступенчатый робот. В базовом исполнении для новинки предложат задний привод.

В версии с механикой ускорение до сотни будет за 4,5 секунды, а с роботизированной трансмиссией – 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 км/ч.

Ранее о своих новинках рассказали в PSA Group, компания Jaguar Land Rover , представители Skoda, российский офис Dongfeng, китайская Lifan и Kia.