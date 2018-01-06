Компания Nexeon нашла способ увеличения пробега элеткрокаров

Во всем мире постепенно увеличивается продажи электрокаров, но пока этот тип транспортных средств имеет одну огромную проблему — это недостаточно мощные и дорогие аккумуляторы. Автопроизводители и независимые компания ищут способы, как увеличить пробег электрокаров, но пока это можно достичь одним путем — увеличением количества «батареек», но это соответственно ведет к удорожанию и без того дорогих электрокаров.

Британскому инвестиционному фонду Nexeon возможно удастся заменить углерод в анодах литий-ионных батарей путем создания нового материала. Проект по разработке нового компонента уже действует и его оценили в 10 млн фунтов.

Если компании все удастся, то электрокары смогут проезжать около 650 километров.

О стоимости таких аккумуляторов пока говорить рано, также пока не ясно, когда начнутся испытания новых аккумуляторных батарей с заменённым в них углеродом.

Стоит отметить, что уже неоднократно сообщалось о создании батарей, которые могут решить проблему зарядки и пробег электрокаров, но до сих пор альтернативы для литий-ионных батарей не существует.