Автомобиль Volvo Дэвида Боуи был продан за рекордную сумму‍

Автомобиль, принадлежащий ранее Дэвиду Боуи, был выставлен на продажу в Швейцарии. Выставленным на продажу автомобилем стал Volvo 262C, выпущенный в 1981 году.

На аукционе в Швейцарии Volvo 262C Дэвида Боуи 1981 года продан за рекордную для старенького автомобиля сумму.

С продажи этой машины выручили 216 тысяч долларов, а это по мнению экспертов рекордная сумма. Стартовая цена за лот составляла 66 600 долларов.

Как сообщается, эксплуатировал Дэвид Боуи Volvo 262C до 1998 года, однако при этом пробег машины составил всего 53 тысячи километров.