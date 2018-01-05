Mercedes-Benz в 2017 году покорил люксовый сегмент авторынка США‍

Американский рынок второй по значимости в мире после Китая и многие компании начинают продажи новинок именно с этого рынка.

Особенно большая конкуренция в США в люксовом сегменте и по итогу 2017 года лидером продаж в прибыльном классе стала марка Mercedes-Benz.

По итогу года немецкий автопроизводитель продал 337 247 авто, а самой популярной моделью компании в США стал кроссовер GLC. Еще американцы активно покупали седаны S-Class и C-Class.

Второе место в прошлом году досталось ближайшему конкуренту Mercedes-Benz — марке BMW.

За 12 месяцев дилеры баварского автопроизводителя передали свои клиентам 305 685 автомобилей.

Наибольшим спросом пользовались седаны 5 Series и кроссоверы X5, X1.

Третье место заслужено получил японский бренд Lexus, которому удалось вплотную подобраться к лидерам рынка и реализовать в 2017 году 305 132 своих автомобилей.