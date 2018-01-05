Aston Martin отзывает люксовые спорткары из-за трансмиссии

Производитель автомобилей Aston Martin объявил о намерении провести отзывную кампанию, которая затронет несколько моделей марки. Aston Martin отзывает люксовые спорткары из-за проблем в трансмиссии.

Так, под действие сервисной кампании попадают спорткары DB9, DBS, Rapide, Virage и Vanquish в версиях, оборудованных шестискоростной автоматической коробкой передач Touchtronic второго поколения.

Как стало известно у вышеназванных спорткаров есть вероятность самопроизвольного движения, в случае парковки на неровной местности.

Такая проблема может быть в 391 автомобиле, которые были собраны на заводе в период с декабря 2007 по октябрь 2014 года.

Все работы по устранению вероятного дефекта будут проведены за счет компании.