Электрический хэтчбек Renault Zoe был сфотографирован фотошпионами в Индии, где проходит его тестирование. До официальной презентации обновленной версии модели остается не так много времени.
Фотошпионы сфотографировали обновленный хэтчбек Renault Zoe
05.01.2018 16:36
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Согласно полученной информации хэтчбек Renault Zoe будет дебютировать в рамках выставки Auto Expo, которая состоится через месяц.
При этом внешность обновленной версии оказалась рассекречена благодаря фотошпионам, которым удалось запечатлеть автомобиль без камуфляжной пленки.
Судя по фото у хэтчбека обновилась оптика, а также появился увеличенный логотип. Запас хода электрической модели составит 400 километров, а для зарядки на 80 процентов потребуется 65 минут.
С использованием обычной розетки зарядка будет длится от 8 до 9 часов. Ранее стало известно, что в 2020 году у Renault Zoe появится заряженная версия.
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