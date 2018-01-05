Фотошпионы сфотографировали обновленный хэтчбек Renault Zoe

Электрический хэтчбек Renault Zoe был сфотографирован фотошпионами в Индии, где проходит его тестирование. До официальной презентации обновленной версии модели остается не так много времени.

Согласно полученной информации хэтчбек Renault Zoe будет дебютировать в рамках выставки Auto Expo, которая состоится через месяц.

При этом внешность обновленной версии оказалась рассекречена благодаря фотошпионам, которым удалось запечатлеть автомобиль без камуфляжной пленки.

Судя по фото у хэтчбека обновилась оптика, а также появился увеличенный логотип. Запас хода электрической модели составит 400 километров, а для зарядки на 80 процентов потребуется 65 минут.

С использованием обычной розетки зарядка будет длится от 8 до 9 часов. Ранее стало известно, что в 2020 году у Renault Zoe появится заряженная версия.