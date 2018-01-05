Методы и особенности переработки шин

Утилизация резины и изношенных покрышек – актуальная и очень острая проблема во всём мире. Человечеству нереально обойтись без этих изделий. Однако утилизация шин довольно проблематична из-за вреда экологии. Несмотря на важность вопроса, во всём мире пока не придумали единого, максимально удобного и безопасного метода. Более того, в ведущих странах прибегают к разным способам решения данной проблемы.

В чём кроется опасность

Отходы в большинстве состоят из автопокрышек. Важно, что этот продукт не подлежит биоразложению, поскольку на 80% выполнен из каучука, полученного синтетическим путём. А он производится из нефти, которая не относится к возобновляемым ресурсам.

Территории, где скапливаются изношенные покрышки, называют неблагополучными зонами с точки зрения экологии. Там наблюдаются большой риск возгораемости, благоприятные условия для жизни и размножения грызунов, вирусов и других паразитов. Страдает флора, экологии наносится серьёзный урон. Проблема острая, требующая немедленного решения.

Практика западных государств

Если раньше автошины сжигались, то с 1999 года такой способ утилизации в Европе запрещён. В Германии, к примеру, даже вывоз покрышек на свалку нежелателен, а Штатах законом запрещено просто так выбрасывать отжившие своё изделия. Поэтому во многих странах строят специальные электростанции, где используют изношенные автошины в качестве топлива для выработки энергии. Если говорить о практике мировых государств, то проблема утилизации резины решается разными способами:

Франция. Здесь половину шин восстанавливают или применяют повторно. Оставшиеся изделия используют в портах при организации дорожного покрытия, сжигают, чтобы получить энергию. Япония. Подавляющее большинство резины утилизируют методом пиролиза, за счёт чего вырабатывается энергия. Оставшийся процент изделий находит применение в качестве вторичного сырья. Англия. Здесь сжигают 1/3 изношенных автопокрышек, а 2/3 идут на восстановление.

Но, конечно, постоянно ведутся разработки, подыскиваются новые способы и подбираются технологии для более безопасной и эффективной утилизации шин.

Основные методы

На практике подтверждено, что сжигание автошин не относится к целесообразным решениям. Более рентабельным и менее опасным для экологии является использование изделий в качестве вторсырья. В частности, изношенные автопокрышки нашли применение при организации искусственных покрытий на стадионах, детских и спортплощадках. Их измельчают в крошку, из которой впоследствии производят практичные мягкие основы. Эта технология относительно мало затратная, простая в реализации, позволяет применять изношенные автошины. Она подразумевает использование специального оборудования и разных способов переработки:

удары;

с применением трения;

сжатие (со сдвигом и без);

разрезание.

А также прибегают к озоновой технологии, где автопокрышки «продувают» газом. Они разрушаются, рассыпаясь в крошку.

О важности переработки как способа утилизации говорят некоторые факты. В частности, резина почти не разлагается естественным образом, постоянно наблюдается рост производства и спроса, при изготовлении автошин истощаются природные невосполняемые ресурсы. А за счёт того, что научились вырабатывать из резины энергию (при пиролизе), переработка стала выгодной в экономическом плане.