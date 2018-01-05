Компания Citroen и журнал Elle создали особый хэтчбек C3‍ Elle

Специалисты компании Citroеn разработали специальную версию для своего хэтчбека С3. Эта версия модели будет предложена на европейском рынке, где уже объявлены цены.

Так, компания Citroеn представила спецверсию С3 Ella для Европы, созданную совместно с журналом Elle.

Заказы на хэтчбек в особом исполнении уже принимают, а первые экземпляры будут поставлены дилерам в марте. Отличается специальная версия белым цветом кузова с крышей песочного цвета и розовыми элементами.

Кроме этого отличиями С3 Ella от обычной версии становятся шильдики, а также салон, выполненный в серо-розовом варианте.

С3 Ella будет доступна для покупки с 1.2 или 1.6-литровыми моторами различной мощности. Среди трансмиссии предложат механик или автомат. На французском рынке цена спецверсии составляет 18 500 евро или 1 274 000 рублей.