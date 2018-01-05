Специалисты компании Citroеn разработали специальную версию для своего хэтчбека С3. Эта версия модели будет предложена на европейском рынке, где уже объявлены цены.
Компания Citroen и журнал Elle создали особый хэтчбек C3 Elle
05.01.2018 20:10
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Так, компания Citroеn представила спецверсию С3 Ella для Европы, созданную совместно с журналом Elle.
Заказы на хэтчбек в особом исполнении уже принимают, а первые экземпляры будут поставлены дилерам в марте. Отличается специальная версия белым цветом кузова с крышей песочного цвета и розовыми элементами.
Кроме этого отличиями С3 Ella от обычной версии становятся шильдики, а также салон, выполненный в серо-розовом варианте.
С3 Ella будет доступна для покупки с 1.2 или 1.6-литровыми моторами различной мощности. Среди трансмиссии предложат механик или автомат. На французском рынке цена спецверсии составляет 18 500 евро или 1 274 000 рублей.
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