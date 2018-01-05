Опубликован рейтинг автомобилей стоимостью до 100 тыс. рублей

Эксперты Авторамблер проанализировали вторичный рынок автомобилей в России и подготовили рейтинг, проанализировав объявления о продажах. В список попали разные модели, хотя отмечается, что в целом предложений о продаже авто ценой до 100 тысяч рублей намного больше.

Так, в опубликованном рейтинге автомобилей стоимостью до 100 тыс. рублей оказался Daewoo Nexia 2007-2011 годов выпуска.

На второй строчке расположился Chevrolet Lanos с полуторалитровым двигателем и механикой. Неплохими за свои деньги можно найти экземпляры 2005-2008 года.

Популярным на вторичном рынке, как известно является Ford Focus, и этот автомобиль оказался в тройке рейтинга.

За 100 тысяч рублей можно выбрать неплохой экземпляр первого поколения. Еще стоимостью до 100 тысяч рублей можно выбрать Mazda 323 и Mazda 626.

Также в списке оказались: Toyota Corolla, Audi 100 и Peugeot 406.

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