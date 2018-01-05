Умелец из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197

Автомеханик из США выставил на продажу свою версию маслкара Ford Mustang S197 2007 года и просит за такой автомобиль всего 5 995 долларов или 353 тысячи рублей.

Продавец указал, что сам изменял внешность автомобиля и его целью было сделать его мало узнаваемым от оригинала.

В итоге появился необычный маслкар Ford Mustang S197, который пользователям соцсети не понравился и они его назвали «чудовищным».

Впрочем, необычная внешность маслкара не всех напугает и обязательно найдется желающий приобрести его, тем более, что его цена не так уж и велика, а в салоне ничего не поменялось и есть не только кожаная отделка, но даже кондиционер и спутниковое радио.