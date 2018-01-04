В Сети появились шпионские снимки нового хэтчбека Hyundai

Предполагается, что новый хэтчбек Hyundai будет представлен в рамках выставки Auto Expo в Индии в следующем месяце. Пока же в Сети появились шпионские фото нового хэтчбека Hyundai, который в модельном ряду марки в Индии расположится между Eon и Grand i10.

По информации индийских автомобильных изданий, для новинки могут возродить название Santro.

В период с 1998 по 2014 года под этим названием на индийском рынке продавался хэтчбек.

Ожидается, что моторная гамма хэтчбека будет представлена 0,8 и 1,0-литровыми моторами.