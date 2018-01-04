Предполагается, что новый хэтчбек Hyundai будет представлен в рамках выставки Auto Expo в Индии в следующем месяце. Пока же в Сети появились шпионские фото нового хэтчбека Hyundai, который в модельном ряду марки в Индии расположится между Eon и Grand i10.
В Сети появились шпионские снимки нового хэтчбека Hyundai
04.01.2018 18:52
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По информации индийских автомобильных изданий, для новинки могут возродить название Santro.
В период с 1998 по 2014 года под этим названием на индийском рынке продавался хэтчбек.
Ожидается, что моторная гамма хэтчбека будет представлена 0,8 и 1,0-литровыми моторами.
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