В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались шпионские снимки нового Ford Ranger, который производитель тестирует без какого-либо камуфляжа. Так, в Сети появились фотографии нового Ford Ranger 2019 без камуфляжа.
В Сети появились фото нового пикапа Ford Ranger 2019 без камуфляжа
04.01.2018 21:03
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Новое поколение пикапа Ford Ranger 2019 модельного года будет представлено до конца месяца на территории США.
Судя по фото автомобиль новой генерации не получит отличий в дизайне в сравнении с версиями, предназначенными для других рынков.
У пикапа появилась новая, более тонкая радиаторная решетка, новый бампер, иные противотуманные фары, увеличенные воздухозаборники, а также головная оптика со светодиодной технологией.
Напомним, что ранее была названа дата презентации «заряженной» версии Ford Ranger Raptor.
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