В Сети появились фото нового пикапа Ford Ranger 2019 без камуфляжа

В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались шпионские снимки нового Ford Ranger, который производитель тестирует без какого-либо камуфляжа. Так, в Сети появились фотографии нового Ford Ranger 2019 без камуфляжа.

Новое поколение пикапа Ford Ranger 2019 модельного года будет представлено до конца месяца на территории США.

Судя по фото автомобиль новой генерации не получит отличий в дизайне в сравнении с версиями, предназначенными для других рынков.

У пикапа появилась новая, более тонкая радиаторная решетка, новый бампер, иные противотуманные фары, увеличенные воздухозаборники, а также головная оптика со светодиодной технологией.

Напомним, что ранее была названа дата презентации «заряженной» версии Ford Ranger Raptor.