На выставке CES в Лас-Вегасе Fisker представит конкурента Tesla Model S

Несколько дней остается до открытия выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе и накануне начала её работы многие компании анонсируют показ своих новинок, в том числе участвуют в мероприятии и автопроизводители.

Так, на На выставке CES в Лас-Вегасе компания Fisker представит конкурента Tesla Model S. Это будет новый автомобиль, который получит полностью электрическую силовую установку.

Новинка представляет собой седан, который получит функцию поддержки быстрой зарядки, чтобы дополнительно преодолеть еще 200 километров.

Для этого будет достаточно не более девяти минут зарядки. Максимальный запас хода электрокара Fisker составит 643 километра, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 259 км/ч.

Для американского рынка новинка обойдется по цене 129 900 долларов или почти 7,5 миллиона рублей.

