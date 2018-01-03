В Москве продают Mercedes-Benz S-Class 1997 года за 11 500 000 руб

В столице на продажу выставили очень редкий Mercedes-Benz 1997 года выпуска и за него владелец попросил, как за суперкар.

На сайте объявлений выставили на продажу Mercedes-Benz S-Class 1997 года, который дорабатывала компания Brabus.

Под капотом седана установлен V12 объёмом 7,3-литра и такой мотор можно было встретить на первой версии Pagani Zonda.



Автор объявления утверждает, что за 20 лет пробег автомобиля составляет всего 2450 километров и в нем установлены карбоно-керамические тормоза, а также сделан новый салон с современной мультимедийной системой и раздельными задними креслами.

Эта модель способна выдать 585 лошадиных сил и это позволит ей совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Цена за лот составляет 11 500 000 рублей.