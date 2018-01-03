Byton опубликовала тизеры своего электрокроссовера Byton SIV

Тизеры сопровождались анонсом презентации нового электрокроссовера, который будет представлен через несколько дней на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе. Особенностью электрокроссовера Byton SIV станет наличие инновационной системы автопилота.

На рынок новинка должна выйти в 2019 году и для начала продажи стартуют в Китае, где и будет осуществляться его сборка.

Впрочем, в дальнейшем производитель планирует выйти с новинкой на американский и европейский рынки.

Предварительная стоимость новинки составит 300 тысяч юаней или 45 тысяч долларов. Сейчас известно, что кроссовер получит длину 4 800 мм, а размер колесной базы составит 2 950 мм.

В салоне Byton SIV будет большой жидкокристаллический дисплей размером 125 на 25 см. На старте продаж электрокар получит систему полуавтономного вождения, а в дальнейшем будет и полноценный автопилот.

О мощность силовой установки информации нет, но известно, что запас хода будет от 350 до 500 км в зависимости от комплектации. Для разгона электрокроссоверу потребуется 5-6 секунд.