Новый Mercedes-Benz GLA заметили на дорогах Германии‍

Немецкий автопроизводитель вывел на тесты новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLA, но пока прототип тестируется в кузове хэтчбека A-Class.

На дорогах общего назначения фотошпионы заметили необычный мул Mercedes-Benz, по внешнему виду напоминающий Mercedes-Benz A-Class, но на самом деле инженеры тестировали новое поколение кроссовера.

Это удалось определить благодаря накладкам на колесные арки, которые существенно расширяют кузов.

Видео с тестов оказалось в распоряжении walkoART, и как известно новый GLA будет построен на базе нового поколения A-Class, которое будет представлено весной на автосалоне в Женеве.

По последним данным компактный кроссовер от Mercedes-Benz получит новый турбированный 1,3-литровый мотор, разработанный совместно с Renault.

Этот двигатель будет предлагаться в трех вариантах форсировки — 115, 140 и 160 лошадиных сил.