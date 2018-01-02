На eBay продают мотор от LaFerrari за 17 млн рублей

На eBay выставили на продажу мотор от лимитированного гиперкара Ferrari LaFerrari и только за один двигатель автор просит 285 000 долларов, что в пересчете почти 17 млн рублей.

За такую стоимость моно купить не только мотор, но даже и новый гиперкар другой модели. Указано, что мотор почти новый и за все время он успел проработать всего 322 километра.

Почему продается только мотор от редчайшего автомобиля не сообщается, также неизвестно что случилось с самой машиной.

Напомним, что LaFerrari комплектуется гибридной силовой установкой, где отдача ДВС составляет 800 л.с. и еще два электромотора прибавляют гиперкару 163 л.с. Стоимость LaFerrari составляла свыше 1,3 млн евро.