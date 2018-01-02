Информацию об отзывной кампании сообщает NHTSA. В сообщении говорится о необходимости проведения отзыва, который затронет две модели марки Maserati.

Так, Maserati в США отзовет 1,5 тыс. автомобилей Quattroporte и Ghibli, реализованных на территории США и Канады в период с 24 июля по 14 декабря 2017 года.

В качестве причины отзыва называют проблемы в топливной магистрали, которая может спровоцировать течь бензина на моторный отсек из-за чего есть вероятность возникновения пожара.

Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного устранения возможных неполадок.