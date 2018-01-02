Тюнинг-ателье Underground Racing подготовило пакет доработок для автомобиля Lamborghini Gallardo, который также подойдет и для модели Audi R8 V10. Накануне тюнинговая компания Underground Racing представила 1000-сильный Lamborghini Gallardo.

Доработанный автомобиль с пакетом тюнинга существует в единственном экземпляре. Этот автомобиль отправился клиенту из США.

Наибольшие изменения после доработок произошли в техническом плане. Двигатель V10 Stage 3 получил двойной турбонаддув, новую выхлопную систему, а также была доработана система впуска и блоки цилиндров.

Мощность двигателя увеличили до 1000 лошадиных сил, а при использовании гоночного топлива мощность вырастет до 1 250 л.с.

В компании сообщили, что стоимость доработок для Lamborghini Gallardo 2003-2008 годов составит 89 тысяч долларов или 5,25 миллиона рублей, а для модели, выпущенной в период с 2009 по 2013 года стоимость составит 94 тысячи долларов или 5,55 миллиона рублей.