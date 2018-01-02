Компания Porsche начала торговать собственным медом

Компания Porsche собрала первый пчелиный мед и выставила его на продажу на заводе в Лейпциге.

Весной автопроизводитель решил на территории принадлежащих заводу разместить 25 пчелиных колоний, и стоит отметить, что это сделано не для получения прибыли от продаж меда, а с целью поддержания популяции пчел на земле.

Стоит отметить, что у предприятия есть территория площадью 132 га и она является собственностью завода.

На самом деле это не просто земля, а целый заповедник, на котором проживает большое количество животных и среди них есть и пчелы.

В 2017 году пчелы принесли 400 кг меда, а в целом 25 колоний способны дать 1,4 тонн меда в год, но на такую урожайность смогут выйти в 2018 году.

Мед выставили на продажу в клиентском центре предприятия, его продают в баночках. В Porsche решили его назвать Turbienchen.