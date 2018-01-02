Специалисты ателье Oettinger решили подготовить уникальный Golf 400R, который превратили в полицейскую машину с увеличенной мощностью мотора. Уникальная спецверсия хэтчбека Golf 400R создана в единственном экземпляре.
Тюнинг-ателье Oettinger построило уникальный полицейский Golf 400R
02.01.2018 14:33
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Она отличается новым полным комплектом аэродинамического обвеса, в котором передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор, а также спойлер на двери багажника.
Кроме этого машина получила спецсигналы на крыше, специальной оборудование, а также автомобиль украсили полицейской ливреей.
Турбированный двигатель объёмом два литра теперь выдает не 310 л.с., а 400. Разгон до первой сотни с таким двигателем будет за 3,6 секунды.
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