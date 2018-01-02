Тюнинг-ателье Oettinger построило уникальный полицейский Golf 400R

Специалисты ателье Oettinger решили подготовить уникальный Golf 400R, который превратили в полицейскую машину с увеличенной мощностью мотора. Уникальная спецверсия хэтчбека Golf 400R создана в единственном экземпляре.

Она отличается новым полным комплектом аэродинамического обвеса, в котором передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор, а также спойлер на двери багажника.

Кроме этого машина получила спецсигналы на крыше, специальной оборудование, а также автомобиль украсили полицейской ливреей.

Турбированный двигатель объёмом два литра теперь выдает не 310 л.с., а 400. Разгон до первой сотни с таким двигателем будет за 3,6 секунды.