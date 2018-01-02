Hyundai ix35 нового поколения за месяц собрал более 10 тысяч заявок

Как известно на китайском рынке кроссовер Hyundai ix35 пережил смену поколений и стал доступен для покупки в ноябре 2017 года. За период с момента старта продаж дилеры компании продали более десяти тысяч единиц модели, а это существенно превысило все ожидания компании.

Из общего количества заказов на кроссовер, восемь тысяч автомобилей уже было передано клиентам.

Напомним, что во внешности модели в отличие от предыдущего поколения изменений кардинальных не произошло, а вот габариты немного увеличились и теперь составляют 4 435/1 850/1 680 мм, а расстояние между осями будет 2 640 мм.

Линейка двигателей представлена 2.0 и 1,4-литровыми моторами, пару которым составляет механика или автомат на шесть скоростей, а для турбированного 1.4-литрового мотора доступен семискоростной робот. Система привода как на переднюю, так и на обе оси.