Бренд Ravon в 2017 году укрепил позиции на рынке России

Автомобильный бренд Ravon в России укрепил позиции на автомобильном рынке России в прошлом году, реализовав за 11 месяцев 2017 года 12 978 автомобилей. Только в ноябре дилеры марки продали в нашей стране 1 831 автомобиль.

Сейчас на модельный ряд бренда Ravon представлен четырьмя моделями, среди которых Gentra, Nexia, R4 и Ravon R2.

В планах на ближайшие пару расширить модельную линейку, представленную в России новым седаном и компактным городским кроссовером В-класса.

Подробностей об анонсированных новинках в компании не рассекретили. Стоит отметить, что сейчас дилерская сеть Ravon в России представлена 80 автосалонами. Ранее стало известно, что «Узавтопром» заинтересовался сборкой Ravon на площадке GM в Петербурге‍.