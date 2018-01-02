Мощность электрокара Porsche Mission E будет достигать 670 л.с.

В серийной версии электрического спорткара Mission E от компании Porsche будет предусмотрено несколько комплектаций, и самая слабая версия получит 402-сильную установку.

В Porsche рассказали немного про серийную версию своего полностью электрического автомобиля Mission E.

Концептуальную модель впервые показали в 2015 году и тогда сообщалось, что концепт получил 600-сильную электрическую установку.

Но в серийной модификации модели будет несколько вариантов силовой установки мощностью от 402 до 670 лошадиных сил.

Ориентировочная стоимость Porsche Mission E будет 75–85 тыс. долларов США и ее продажи намечены на 2019 год, а презентация электрокара должна состоятся в 2018 году.