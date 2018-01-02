Как известно компания Waymo занимается созданием беспилотных систем для автомобилей. Руководство компании намерено быть лидером в данном направлении в связи с чем они активно разрабатывают и тестируют свои беспилотные системы на разных автомобилях.
Беспилотные автомобили Waymo за 10 лет проехали более 6,43 млн км
02.01.2018 13:16
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Разработкой системы в Waymo занимаются на протяжении 10 лет.
Как рассказали представили компании, беспилотные автомобили Waymo за 10 лет проехали более 6,43 млн км.
Это суммарное расстояние, которое преодолели все автомобили с беспилотной системой, включая и беспилотный Chrysler Pacifica.
Минивэны продолжают тестировать по дорогам в штате Аризона в США.
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