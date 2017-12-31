Для жителя города автомобиль является незаменимым средством передвижения. Несмотря на огромное количество пробок, удобство личного автотранспорта переплюнуть сложно. Особенно актуально это для больших городов, так как общественный транспорт имеет ограниченные маршруты и добраться до окраин бывает проблематично.

После приобретения машины необходимо позаботиться о всех необходимых документах. Но прежде нужно купить ОСАГО онлайн, Нижний Новгород не исключение из правил для автолюбителей всей страны. Сделать это можно на официальном сайте компании страховщика или с помощью удобного и понятного сервиса, который анализирует предложения страховщиков со всего города и выдает в обобщенном виде. Клиенту остается только взвесить все «за» и «против» и принять решение, кому он доверит страхование своей автогражданской ответственности.

Страховка ОСАГО в Нижнем Новгороде может быть оформления тремя способами.

Во-первых, автолюбитель может самостоятельно приехать в офис страховой компании и пройти всю процедуру оформления договора лично. Это занимает достаточно много времени, так как избежать очередей не удается практически никому. Кроме того, сотрудники частенько навязывают дополнительные услуги, которые не обязательны. Тем самым повышая конечную стоимость полиса.

Во-вторых, клиент может связать со страховым агентом и назначит встречу вне офиса. Например, у себя на работе или в другом удобном месте. Преимущество такого варианта заключается в минимизации потерь времени. Автолюбителю самому не надо никуда ехать. Но такой способ не исключает личного влияние сотрудника страховой и вполне может возникнуть ситуация навязывания или давления в тех или иных вопросах.

В-третьих, купить ОСАГО можно онлайн. Этот вариант самый простой, так как не нужно тратить время на поездки или общение с третьими лицами. Клиент самостоятельно определяет свои нужды, заполняет необходимую документацию, оплачивает и получает свою страховку на адрес электронной почты. Впоследствии он её распечатывает и хранить вместе с остальными автодокументами. Стоит помнить, что действие защиты электронного полиса начинается на следующий день после оформления. То есть если вы купили его 1 января, то выезжать на дорогу можно только 2 января при условии, что предыдущий документ уже имеет истекший срок действия.

Рынок страхования развивается большими темпами. Следите за законодательными поправками, чтобы быть в курсе актуальной обстановки.