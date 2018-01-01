Lifan показал «клона» пикапу Ford F-150 Raptor‍

Китайский автомобильный рынок славится «клонами» популярных моделей и на нем можно встретить автомобили, которые очень сильно похожи на Range Rover, Porsche, и других премиальных моделей.

Но скоро на дорогах Поднебесной будет еще ездить «клон» пикапа Ford F-150 Raptor.

Такой автомобиль создала марка Lifan, а пикап выйдет под суббрендом Projen и он очень сильно напоминает внешне популярный в США пикап Ford F-150 Raptor.

Известно, что китайский клон получит размеры: 5 315 мм – длина, 1 880 мм – ширина, 1 800 мм – высота. Размер колесной базы пикапа пока не называют.

В продажу пикап Projen поступит с 2,5-литровым 125-сильным турбированым дизельным мотором, трансмиссия для грузовика будет предлагаться автоматическая и механическая.