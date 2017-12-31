Новая, спортивная версия электромобиля будет дебютировать в следующем месяце, а дебют его запланирован на автосалон в Токио. Недавно в Сети появилось первое фото спортивной версии электрокара Nissan Leaf GT.

Судя по снимку, автомобиль будет отличаться от обычного исполнения новым аэродинамическим обвесом, новыми литыми колесными дисками.

Подробности об автомобиле, кроме как то, что он будет представлен 12 января, не раскрывают.

Предполагается, что спортивный вариант будет оснащен установкой, мощность которой составит 150 л.с. Также для модели предложат батареи большей емкости. Ранее стало известно, что новый Nissan Leaf 2018 пользуется ажиотажным спросом.