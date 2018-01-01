Составлен ТОП-10 ярких автомобильных новинок России 2017 года‍

Специалисты подготовили рейтинг новых моделей авто 2017 года, которые оказались самими интересными в уходящем 2017 году.

И в этом списке оказались не только модели зарубежных компаний, но также и отечественные производители.

Самой неожиданной презентацией для российского рынка стал рамный внедорожник Toyota Fortuner, который создан на одной платформе с пикапом от Toyota. Внедорожник поставляется в Россию с Тайланда и у нас его оценили в 2,6 млн рублей.

Другой моделью, которая порадовала россиян стало новое поколение кроссовера Renault Koleos. Эту модель французский автопроизводитель оценил в 1 749 000 рублей. Далее по списку следует Hyundai Sonata с ценником 1 245 000 рублей.

Также в 2017 году на российском рынке снова появился кроссовер Mazda CX-5, и к нему позже еще добавили флагманскую модель Mazda CX-9.

Среднеразмерный CX-5 собирается на Дальнем востоке и стоимость этой модели составляет от 1 431 000 рублей.

Также в список значимых моделей вошли Audi Q5, Skoda Kodiaq, новый Honda CR-V и Lada Vesta SW. Не забыли автоэксперты РГ и про популярные корейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio.