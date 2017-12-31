В Сети появились первые фото нового поколения Porsche 911 2019

Автопроизводитель Porsche приступил к тестированию новой генерации Porsche 911 2019 модельного года. Первые фотографии новинки оказались в распоряжении CarNewsChina.

По информации журналистов издания, новый Porsche 911 будет дебютировать в рамках автосалона во Франкфурте осенью 2019 года.

Автомобиль будет позиционироваться как модель 2019 модельного года и у него появится гибридная версия. Судя по шпионским фото революционных изменений во внешности купе не произойдет, а обновления затронут некоторые детали экстерьера.

В салоне появится новая панель приборов, а также будет большой экран информационно-развлекательной системы.

В основе купе Porsche 911 с заводским индексом 992 расположится платформа ММВ. Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена турбированными агрегатами. В 2020 году производитель предложит и версию с гибридной силовой установкой.