Brilliance назвала дату премьеры нового кроссовера V7

Brilliance V7 будет представлен в 2018 году в рамках автосалона в Пекине.

Новый кроссовер от китайской компании Brilliance будет официально представлен в апреле 2018 года, и эта модель возглавит линейку сегмента SUV марки.

Сейчас в модельном ряду компании есть «паркетники» V3 и V6, и новый флагман будет частично их напоминать внешне, при этом он получит ряд технологичных решений, которые будут недоступны младшим моделям.

В Brilliance V7 в салоне будет установлен большой сенсорный экран на центральной консоли, на котором будет отображаться вся текущая информация про автомобиль.

Также большой кроссовер V7 получит климат-контроль, панорамную крышу, круиз-контроль и многое другое оборудование, которое зачастую можно встретить в дорогих моделях немецких и японских моделях.

Под капотом Brilliance V7 будет устанавливаться 204-сильный турбированный мотор, который разработали китайские и немецкие инженеры.