Volvo шведским семьям передала во владение беспилотники XC90

Шведский автопроизводитель запустил очень полезный для компании эксперимент, инженеры решили тестировать беспилотные автомобили не сами, а передать его частным клиентам.

В компании Volvo есть проект под названием Drive Me, и в нем принимают участие беспилотные флагманские кроссоверы XC90.

Эти модели уже прошли тестирование с инженерами компании, и теперь их решили передать во временное владение частным клиентам.

Также в Volvo решили несколько Volvo XC90 с системой беспилотного управления передать клиентам, у которых есть дети.

В общей сложности по программе Drive Me клиентам будет передано 100 автомобилей. В компании их будут отслеживать и знать о перемещениях, также от временного владельца постоянно будут приходить рекомендации и отзывы о системе автономного управления.

Сейчас машины тестируют в Гетеборге на специальных дорогах.