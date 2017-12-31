С 1 января на внедорожник Chevrolet Niva объявлена скидка

Компания GM-Avtovaz на свою единственную модель Chevrolet Niva объявила скидки по акции «На улице минус 20».

Программа начнёт работать с 1 января и в ее рамках на покупку нового внедорожника предлагается скидка 20 000 рублей.

Скидка будет только на автомобили Chevrolet Niva выпущенные в 2017 году и действовать она будет до 31 января.

Стоит отметить, что «На улице минус 20» можно объединить с программой утилизации – трейд-ин, по которым предоставляется скидка 20 тысяч рублей.

Как сообщает «ГазетаDAILY», при оформлении автокредита в банке-партнере на Chevrolet Niva можно еще сэкономить 30 тысяч рублей.