Спрос на автокредиты в России в 2017 году вырос на 40%

В 2017 году российские банки выдали автокредитов на сумму 450,2 миллиардов рублей. Эта цифра указана по состоянию на 1 декабря.

Лидерами по кредитам стали ВТБ, «Сетелем» и «Русфинанс банк». В целом за указанный период россияне приобрели автомобилей в кредит на 40% больше, чем за период январь-ноябрь 2017 года, такие данные приводит Frank Research Group.

Напомним, что в 2017 году стали расти продажи новых легковых автомобилей и за 11 месяцев в РФ уже было продано 1 430 197 авто, что на 11,7% больше чем годом ранее.