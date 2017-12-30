Новый седан BMW 745e iPerformance получит новую гибридную установку

В следующем году на рынке должен появится гибридный вариант BMW 740e iPerformance. Представительский седан получит гибридную силовую установку с 390-сильной отдачей и как удалось узнать BMW Blog, модель получит индекс 745e.

Как сообщает зарубежный портал, гибридный премиальный седан обзаведется 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором TwinPower Turbo, который будет работать в паре с новейшим высокопроизводительным электромотором.

Эта силовая установка выдаст 390 лошадиных сил и это значительно больше чем у гибридной версии 740e xDrive iPerformance, мотор которой выдает 322 л.с.

Также в BMW 745e iPerformance будет увеличен блок аккумуляторов, за счет чего на электрической тяге большой седан сможет проехать до 22 км.

На этом нововведения в модели не закончатся, и в ней должна появится беспроводная зарядка как у BMW 530 iPerformance и панель приборов Live Cockpit.