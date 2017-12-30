Автомобильные эксперты провели опрос, в котором приняли участие владельцы автомобилей. По результатам проведенного опроса был назван ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear.
Назван ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear
30.12.2017 22:27
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Так, в списке этого рейтинга на первом месте оказалась марка Fiat, у которой на 100 автомобилей приходится 163 жалобы.
Вторая строчка досталась Jaguar, на сто автомобилей которой пришлось 148 жалоб.
В тройке оказался шведский Volvo у которого 134 жалобы. В первую пятерку попали Mazda и Land Rover.
На шестом месте расположилась Mitsubishi, на седьмой строчке Subaru, а на восьмой позиции Audi.
Автомобили марок Subaru и Infiniti замкнули десятку. Напомним, ранее были названы авто, которыми больше всего довольны и не довольны владельцы.
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