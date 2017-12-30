Автомобильные эксперты провели опрос, в котором приняли участие владельцы автомобилей. По результатам проведенного опроса был назван ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear.

Так, в списке этого рейтинга на первом месте оказалась марка Fiat, у которой на 100 автомобилей приходится 163 жалобы.

Вторая строчка досталась Jaguar, на сто автомобилей которой пришлось 148 жалоб.

В тройке оказался шведский Volvo у которого 134 жалобы. В первую пятерку попали Mazda и Land Rover.

На шестом месте расположилась Mitsubishi, на седьмой строчке Subaru, а на восьмой позиции Audi.

Автомобили марок Subaru и Infiniti замкнули десятку. Напомним, ранее были названы авто, которыми больше всего довольны и не довольны владельцы.