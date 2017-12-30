Американский производитель электрокаров анонсировал появление версий автомобилей Tesla, которые можно будет эксплуатировать при низкой температуре окружающей среды. Как стало известно, все автомобили Tesla подготовят к эксплуатации в морозы.
Все автомобили Tesla подготовят к эксплуатации в морозы
30.12.2017 10:15
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Изначально автомобили марки создавались для штата Калифорния, где практически не бывает сильных морозов.
В связи с этим при эксплуатации электрокаров марки в регионах, где бывают морозы, возникают проблемы с аккумуляторами.
Эту проблему решили инженеры компании путем подогрева батарей. Для этого в автомобили установили систему, которая будет прогревать аккумуляторы.
Правда включать подогрев необходимо за час до поездки.
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