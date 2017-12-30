Американский производитель электрокаров анонсировал появление версий автомобилей Tesla, которые можно будет эксплуатировать при низкой температуре окружающей среды. Как стало известно, все автомобили Tesla подготовят к эксплуатации в морозы.

Изначально автомобили марки создавались для штата Калифорния, где практически не бывает сильных морозов.

В связи с этим при эксплуатации электрокаров марки в регионах, где бывают морозы, возникают проблемы с аккумуляторами.

Эту проблему решили инженеры компании путем подогрева батарей. Для этого в автомобили установили систему, которая будет прогревать аккумуляторы.

Правда включать подогрев необходимо за час до поездки.