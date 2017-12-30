Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил об объёмах выпущенных автомобилей на заводах марки в этом году. Согласно данным компании, Volkswagen в 2017 году выпустила более 6 млн автомобилей.

Этот показатель стал рекордным для компании. Сборка автомобилей марки осуществляется на 50 производственных площадках в 14 странах мира.

Модельный ряд компании представлен 60 моделями и в дальнейшем модельный ряд будет только расширятся.

Расширение модельной линейки будет наблюдаться за счет новых гибридном и электрокаров. К слову только в этом году состоялась премьера нескольких новых кроссоверов, среди которых T-Roc, Tiguan Allspace и Atlas.

Также среди новинок оказался и лифтбек Arteon. Сейчас самыми востребованными моделями марки являются Polo, Golf, Jetta и Passat.